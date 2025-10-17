В сургутском аэропорту (ХМАО) появились бесплатные источники питьевой воды для пассажиров. В зоне вылета внутренних линий установлен фонтанчик с двумя уровнями подачи воды, а в международном секторе разместили кулеры. Об этом сообщили в telegram-канале аэропорта Сургута.
«В накопителе зоны вылета внутренних линий установлен фонтанчик с питьевой водой... Помимо этого, на первом и втором этажах накопителя международного сектора размещены кулеры с водой», — рассказывает пресс-служба.
Фонтанчик оснащен разной высотой подачи воды, что делает его удобным для использования как взрослыми, так и детьми. Как уточняет пресс-служба аэропорта, вода во всех зонах ожидания останется бесплатной.
Ранее URA.RU писало, что Правительство Ханты-Мансийского автономного округа выделит более 395 миллионов рублей на оснащение аэропортов региона современным оборудованием для обеспечения безопасности пассажиров. Средства будут направлены компании «Юграавиа» для закупки новых досмотровых комплексов и систем защиты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!