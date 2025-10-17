17 октября 2025

В аэропорту Сургута установили бесплатные источники питьевой воды. Фото

Фонтанчик оснащен двумя уровнями подачи воды
Фонтанчик оснащен двумя уровнями подачи воды Фото:

В сургутском аэропорту (ХМАО) появились бесплатные источники питьевой воды для пассажиров. В зоне вылета внутренних линий установлен фонтанчик с двумя уровнями подачи воды, а в международном секторе разместили кулеры. Об этом сообщили в telegram-канале аэропорта Сургута.

«В накопителе зоны вылета внутренних линий установлен фонтанчик с питьевой водой... Помимо этого, на первом и втором этажах накопителя международного сектора размещены кулеры с водой», — рассказывает пресс-служба.

Фонтанчик оснащен разной высотой подачи воды, что делает его удобным для использования как взрослыми, так и детьми. Как уточняет пресс-служба аэропорта, вода во всех зонах ожидания останется бесплатной.

Ранее URA.RU писало, что Правительство Ханты-Мансийского автономного округа выделит более 395 миллионов рублей на оснащение аэропортов региона современным оборудованием для обеспечения безопасности пассажиров. Средства будут направлены компании «Юграавиа» для закупки новых досмотровых комплексов и систем защиты.

