Чайковский, флейта и танцы: как культурно провести выходные в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске пройдет бесплатный гала-концерт юных виртуозов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На гала-концерте выступит симфонический оркестр Сургутской филармонии
На гала-концерте выступит симфонический оркестр Сургутской филармонии Фото:

В эти выходные Ханты-Мансийск погрузится в музыку, чувства и движение. В культурной программе — театральная драма, квартирник, национальные танцы и гала-концерт юных виртуозов. Подробнее — в афише URA.RU.

18 октября

Спектакль «Другая жизнь» (12+)

КТЦ «Югра-Классик», 19:00

История о любви, которая приходит один раз — и навсегда. На сцене — Елена Яковлева и Константин Юшкевич в постановке Романа Самгина. По сюжету, Франческа и Роберт проводят всего четыре дня вместе, но эти дни переворачивают их жизни. Классическая драма о выборе между долгом и счастьем. Стоимость билетов варьируется от 1 800 до 6 000 рублей.

Крафт-квартирник (16+)

Центр современных горожан «Культштаб», 19:00

Живой вокал, флейта и разговоры без пафоса. Музыкант IVA возвращается с новыми треками и атмосферой, в которой хочется остаться. Тёплый вечер, интерактив — и никакого официоза. Билеты продаются по 700 рублей. Парный билет обойдется в 1 200 рублей.

Мастер-класс по женскому национальному танцу

Театр обско-угорских народов «Солнце», 18:00

Здесь учат говорить телом — мягко, плавно, красиво. Участницы освоят базовые движения традиционного танца и узнают, что стоит за каждым жестом. Все это под современный DJ-сет и с этническим шармом.

19 октября

Гала-концерт «Чайковский-Дебют» (6+)

КТЦ «Югра-Классик», 15:00

Финал международного конкурса юных музыкантов — праздник таланта и музыки. На сцене — лучшие участники, победители в шести номинациях и члены международного жюри. Для кого-то это первый шаг к мировой сцене, для зрителей — возможность увидеть будущее классической музыки своими глазами.

Вход свободный. Необходимо зарегистрироваться на сайте концертной площадки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В эти выходные Ханты-Мансийск погрузится в музыку, чувства и движение. В культурной программе — театральная драма, квартирник, национальные танцы и гала-концерт юных виртуозов. Подробнее — в афише URA.RU. 18 октября Спектакль «Другая жизнь» (12+) КТЦ «Югра-Классик», 19:00 История о любви, которая приходит один раз — и навсегда. На сцене — Елена Яковлева и Константин Юшкевич в постановке Романа Самгина. По сюжету, Франческа и Роберт проводят всего четыре дня вместе, но эти дни переворачивают их жизни. Классическая драма о выборе между долгом и счастьем. Стоимость билетов варьируется от 1 800 до 6 000 рублей. Крафт-квартирник (16+) Центр современных горожан «Культштаб», 19:00 Живой вокал, флейта и разговоры без пафоса. Музыкант IVA возвращается с новыми треками и атмосферой, в которой хочется остаться. Тёплый вечер, интерактив — и никакого официоза. Билеты продаются по 700 рублей. Парный билет обойдется в 1 200 рублей. Мастер-класс по женскому национальному танцу Театр обско-угорских народов «Солнце», 18:00 Здесь учат говорить телом — мягко, плавно, красиво. Участницы освоят базовые движения традиционного танца и узнают, что стоит за каждым жестом. Все это под современный DJ-сет и с этническим шармом. 19 октября Гала-концерт «Чайковский-Дебют» (6+) КТЦ «Югра-Классик», 15:00 Финал международного конкурса юных музыкантов — праздник таланта и музыки. На сцене — лучшие участники, победители в шести номинациях и члены международного жюри. Для кого-то это первый шаг к мировой сцене, для зрителей — возможность увидеть будущее классической музыки своими глазами. Вход свободный. Необходимо зарегистрироваться на сайте концертной площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...