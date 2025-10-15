Чайковский, флейта и танцы: как культурно провести выходные в Ханты-Мансийске

В эти выходные Ханты-Мансийск погрузится в музыку, чувства и движение. В культурной программе — театральная драма, квартирник, национальные танцы и гала-концерт юных виртуозов. Подробнее — в афише URA.RU.
18 октября
Спектакль «Другая жизнь» (12+)
КТЦ «Югра-Классик», 19:00
История о любви, которая приходит один раз — и навсегда. На сцене — Елена Яковлева и Константин Юшкевич в постановке Романа Самгина. По сюжету, Франческа и Роберт проводят всего четыре дня вместе, но эти дни переворачивают их жизни. Классическая драма о выборе между долгом и счастьем. Стоимость билетов варьируется от 1 800 до 6 000 рублей.
Крафт-квартирник (16+)
Центр современных горожан «Культштаб», 19:00
Живой вокал, флейта и разговоры без пафоса. Музыкант IVA возвращается с новыми треками и атмосферой, в которой хочется остаться. Тёплый вечер, интерактив — и никакого официоза. Билеты продаются по 700 рублей. Парный билет обойдется в 1 200 рублей.
Мастер-класс по женскому национальному танцу
Театр обско-угорских народов «Солнце», 18:00
Здесь учат говорить телом — мягко, плавно, красиво. Участницы освоят базовые движения традиционного танца и узнают, что стоит за каждым жестом. Все это под современный DJ-сет и с этническим шармом.
19 октября
Гала-концерт «Чайковский-Дебют» (6+)
КТЦ «Югра-Классик», 15:00
Финал международного конкурса юных музыкантов — праздник таланта и музыки. На сцене — лучшие участники, победители в шести номинациях и члены международного жюри. Для кого-то это первый шаг к мировой сцене, для зрителей — возможность увидеть будущее классической музыки своими глазами.
Вход свободный. Необходимо зарегистрироваться на сайте концертной площадки.
