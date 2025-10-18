Нефтяной миллион: как полвека назад поставили первый рекорд на легендарном месторождении ХМАО

Полвека назад нефтяники ХМАО поставили рекорд — за месяц добыли миллион тонн нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ровно 50 лет назад, в октябре 1975 года, сургутские нефтяники впервые добыли миллион тонн нефти за один месяц. Этого исторического результата удалось достичь после запуска Быстринского месторождения в Сургутском районе ХМАО, которое внесло решающий вклад в общий прирост добычи. URA.RU проследило путь легендарного промысла от первых буровых до сегодняшнего дня.

Как нашли нефть

Быстринское месторождение открыли в 1964 году. Его обнаружили на правом берегу реки Обь, в 53 километрах к северо-западу от Сургута. Нефтяной участок недр получил название в честь реки Быстринка, протекающей по его территории.

В 1965 году геологи провели первые исследования и выяснили, что под землей скрываются огромные запасы нефти — почти 170 миллионов тонн. Позже, после уточнений, эта цифра выросла почти вдвое.

Разработка Быстринского началась летом 1974 года. С вводом этого промысла в строй сургутские нефтяники вышли на миллионный рубеж добычи нефти в месяц — показатель, ставший символом становления нефтяной Югры. А в 1984 году на месторождении поставили абсолютный рекорд — 5,27 миллиона тонн нефти за год.

Полезные ископаемые здесь находилась на глубине от двух до трех километров. Сначала она поднималась на поверхность под собственным давлением, фонтанами. Позже, когда пласт ослаб, добывали насосами, а в недра закачивали воду, чтобы вытеснить остатки нефти.

Подземные сокровища

Месторождение занимает территорию около 300 квадратных километров — почти как весь современный Сургут. За полвека из его недр подняли свыше 150 миллионов тонн нефти. Чтобы вывезти такой объем, понадобился бы поезд длиной от Сургута до Владивостока и обратно.

Под землей Быстринское — это сложная система пластов и залежей, пересекающихся, как этажи подземного города. Некоторые из них особенно ценные. В верхних горизонтах встречались редкие газонефтяные зоны, дававшие чистую нефть без воды — большая редкость для Западной Сибири.

Быстринское сегодня

За годы эксплуатации месторождение сильно изменилось. Там, где раньше стояли деревянные времянки, теперь работают автоматические станции, а за насосами следят компьютеры. Инженеры управляют процессом дистанционно, контролируя давление и уровень жидкости в режиме реального времени.

По оценкам специалистов, за все время Быстринское отдало почти 80 % своих запасов, но добыча продолжается. Но в недрах еще может быть несколько десятков миллионов тонн. Современные технологии позволяют извлечь часть из них.