В Нефтеюганске завершили ремонт дороги на улице длиной 1,4 километра

Аукцион на ремонт этой автодороги был объявлен 22 июля 2025 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) завершен ремонт участка дорожного полотна на улице Александра Филимонова протяженностью 1,4 километров. Работы выполнил муниципальный подрядчик АО «Северавтодор». Об этом рассказали в группе «ВКонтакте» ТРК «ЮГАНСК».

«Ремонт участка дорожного полотна по улице Александра Филимонова длиной 1400 метров завершен. Об этом сообщил муниципальный подрядчик — Северавтодор», — пишут в сообщении.

Напомним, что аукцион на ремонт этой автодороги был объявлен 22 июля 2025 года. Помимо улицы Филимонова, в этом году в Нефтеюганске отремонтировали два участка дорог, общая протяженность которых составляет 4,6 километра.

