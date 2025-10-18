В Нефтеюганске завершили ремонт дороги на улице длиной 1,4 километра
Аукцион на ремонт этой автодороги был объявлен 22 июля 2025 года
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Нефтеюганске (ХМАО) завершен ремонт участка дорожного полотна на улице Александра Филимонова протяженностью 1,4 километров. Работы выполнил муниципальный подрядчик АО «Северавтодор». Об этом рассказали в группе «ВКонтакте» ТРК «ЮГАНСК».
«Ремонт участка дорожного полотна по улице Александра Филимонова длиной 1400 метров завершен. Об этом сообщил муниципальный подрядчик — Северавтодор», — пишут в сообщении.
Напомним, что аукцион на ремонт этой автодороги был объявлен 22 июля 2025 года. Помимо улицы Филимонова, в этом году в Нефтеюганске отремонтировали два участка дорог, общая протяженность которых составляет 4,6 километра.
