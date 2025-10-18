Логотип РИА URA.RU
В Нефтеюганске завершили ремонт дороги на улице длиной 1,4 километра

18 октября 2025 в 07:55
Протяженность проделанной работы - 1,4 километра

Аукцион на ремонт этой автодороги был объявлен 22 июля 2025 года

Фото: Александр Кулаковский

В Нефтеюганске (ХМАО) завершен ремонт участка дорожного полотна на улице Александра Филимонова протяженностью 1,4 километров. Работы выполнил муниципальный подрядчик АО «Северавтодор». Об этом рассказали в группе «ВКонтакте» ТРК «ЮГАНСК».

«Ремонт участка дорожного полотна по улице Александра Филимонова длиной 1400 метров завершен. Об этом сообщил муниципальный подрядчик — Северавтодор», — пишут в сообщении.

Напомним, что аукцион на ремонт этой автодороги был объявлен 22 июля 2025 года. Помимо улицы Филимонова, в этом году в Нефтеюганске отремонтировали два участка дорог, общая протяженность которых составляет 4,6 километра.

Ранее URA.RU сообщало, что новый мост через Обь в Сургуте официально открыт. Строительство завершилось на год раньше запланированного срока.

