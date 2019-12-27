В Москве украли лимузин Сталина. ФОТО

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Памятники революции. Курган, сталин иосиф, баннер
Иосиф Сталин ездил на ЗИС-115 с 1949 годаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Шестеро неизвестных похитили из гаража на севере Москвы лимузин, на котором ездил лидер СССР Иосиф Сталин. Автомобиль оценили в 2,5 миллиона евро.

«Автомобиль ЗИС-115, так как он не на ходу, увезли ночью на эвакуаторе с подложными номерами», — пишет telegram-канал «Baza». По некоторым данным, автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана, который сейчас находится под домашним арестом на Украине. Сообщается, что ночью владельцу пришло оповещение на телефон о том, что автомобиль сдвинули с места.

ЗИС-115 предназначался для высших советских чинов, в первую очередь для главы СССР Иосифа Сталина. Всего было произведено 56 таких машин.

Советский бронированный автомобиль высшего класса ЗИС-115
Фото: telegram-канал Baza

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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