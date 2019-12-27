Иосиф Сталин ездил на ЗИС-115 с 1949 года
Шестеро неизвестных похитили из гаража на севере Москвы лимузин, на котором ездил лидер СССР Иосиф Сталин. Автомобиль оценили в 2,5 миллиона евро.
«Автомобиль ЗИС-115, так как он не на ходу, увезли ночью на эвакуаторе с подложными номерами», — пишет telegram-канал «Baza». По некоторым данным, автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана, который сейчас находится под домашним арестом на Украине. Сообщается, что ночью владельцу пришло оповещение на телефон о том, что автомобиль сдвинули с места.
ЗИС-115 предназначался для высших советских чинов, в первую очередь для главы СССР Иосифа Сталина. Всего было произведено 56 таких машин.
Советский бронированный автомобиль высшего класса ЗИС-115