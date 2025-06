США в огне из-за политики Трампа: беспорядки в Лос-Анджелесе перекинулись на другие штаты. Фоторепортаж

В США протесты против иммиграционной политики проходят в 10 штатах и столице

12 июня 2025 в 17:15 Размер текста - 17 +

В США нарастает волна протестных акций, вызванных недовольством общественности мерами иммиграционной политики, реализуемой администрацией президента Дональда Трампа. Первые массовые выступления, зафиксированные в Лос-Анджелесе, вскоре распространились на ряд других городов, включая Вашингтон, Сиэтл и Спокан, где местные власти были вынуждены объявить комендантский час с целью предотвращения беспорядков. Что происходит в Штатах — в фоторепортаже URA.RU. Обострение ситуации сопровождается столкновениями между протестующими и правоохранительными органами, случаями поджогов, а также обвинениями в причастности иностранных спонсоров к организации протестов. Министерство юстиции США инициировало расследование для установления организаторов и источников финансирования этих акций. Согласно информации The New York Times, массовые демонстрации начались в Лос-Анджелесе на прошлой неделе в ответ на ужесточение иммиграционных инициатив, включающих расширение масштабов депортаций и усиление контроля на границе, объявленных Трампом в апреле 2025 года. По сведениям Reuters, протесты, стартовавшие в мирном русле, приобрели более агрессивный характер после того, как отдельные группы активистов стали блокировать транспортные артерии и вступать в конфликты с полицией. Как сообщает Seattle Times, в Сиэтле участники акций поджигают мусорные контейнеры, применяют пиротехнику против представителей правопорядка и наносят ущерб витринам магазинов. Мэр города Брюс Харрелл объявил о введении комендантского часа с 21:00 до 05:00, а полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По данным The Spokesman-Review, в Спокане аналогичные ограничительные меры были введены с 21:30 до 05:00 после нападения протестующих на здание администрации города. Трамп 11 июня публично возложил ответственность за организацию протестов на «профессиональных провокаторов», которые, по его утверждению, получают финансирование из-за рубежа. Как уточняет CNN, генпрокурор Пэм Бонди начала соответствующую проверку по поручению Минюста с целью выявления возможных иностранных источников финансирования, среди которых рассматриваются и неправительственные организации. По сведениям The Washington Post, особое внимание следствия сосредоточено на объединениях, выступающих в защиту прав мигрантов, например Border Angels, которые, по мнению властей, могут координировать протестную деятельность. Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что акции протеста в Лос-Анджелесе организованы при поддержке внешнего финансирования, пишет RT. По словам американского лидера, происходящее в Калифорнии представляет собой масштабное наступление на общественное спокойствие, правопорядок и суверенитет страны. Трамп отметил, что эти действия осуществляются мятежниками, использующими иностранную символику, с целью продолжения внешнего вмешательства в дела США. Президент подчеркнул, что участники беспорядков действуют на профессиональном уровне, а не как любители.