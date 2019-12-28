Певец Рома Жуков не смог улететь из Якутска, потому что полиция в аэропорту посчитала его пьяным. Об этом рассказал адвокат артиста Александр Усачев.
«Он даже не знает, что произошло, какие претензии к нему. То ли это алкоголь какой-то, хотя он не был пьян и добровольно сдал [анализ]», — рассказал адвокат «Пятому каналу».
Ситуация произошла в бизнес-зале аэропорта. Усачев уточнил, что певец обратился с вопросом к правоохранителям, после чего те заподозрили опьянение артиста и его спутницы, отправив обоих на анализ крови. После этого, по словам адвоката, в отношении певца составили протокол за оскорбление сотрудника полиции. «Откуда-то взялись понятые. Все это продолжалось более трех часов», — отметил адвокат.
В Якутске Жуков выступал на корпоративном мероприятии, после чего должен был продолжить гастрольный тур. Из-за невозможности вылететь своим рейсом артисту пришлось искать альтернативные способы добраться до нужного города и брать такси. Гастрольный график Жукова оказался сорван.
Рома Жуков — советский и российский музыкант. Известен как сольный певец, композитор и экс-участник группы «Мираж».