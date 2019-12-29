Биограф рассказал об идее Путина создать союз с Европой

Президент России Владимир Путин 20 лет назад предлагал создать союз с Европой. Об этом рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар — автор книги «Владимир Путин. „Немец“ в Кремле», вышедшей в 2000 году.
«Путин всерьез говорил о нормализации [отношений] и даже о союзе с Европой», — рассказал биограф в интервью РИА «Новости». По его словам, российский лидер в конце 1990-х годов предлагал европейским странам создать энергетический и торговый альянсы, а также совместно работать над безопасностью. Инициативы Путина, по словам Рара, изучали в Германии.
Владимир Путин был даже большим западником, чем первый президент страны Борис Ельцин, считает Рар. При этом частью западного мира Путин Россию не видел, однако хотел бы, чтобы она стала одним из «архитекторов общего европейского дома», отметил биограф.
Ранее Bloomberg подвел итоги 20-летнего правления Владимира Путина в России.