Bloomberg сообщил, как Путин вернул России величие

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
По данным Bloomberg, Путин обеспечил РФ международное влияниеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президенту России Владимиру Путину удалось при небольшом бюджете усилить значимость страны на международной арене, подводит итоги 20-летнего правления российского лидера Bloomberg.

«Одной из наиболее примечательных особенностей правления Путина стала его способность расширять международное влияние России при „копеечном“ бюджете», — сообщает агентство. Как отмечает издание, Соединенные Штаты Америки только на оборону выделяют в два раза больше средств, чем Россия тратит на все сферы.

По данным агентства, РФ при Путине достигла такого финансового баланса, что российская экономика считается «одной из самых здоровых в мире» по версии рейтинговых агентств и Международного валютного фонда. Как подчеркивает издание, к таким результатом привела осторожность президента России.

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-
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