Россиянам дали совет, как остаться востребованными на рынке труда

Россиянам нужно повышать квалификацию, чтобы выдержать конкуренцию на рынке труда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основатель сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров предположил, что в ближайшее время массовые сокращения коснутся большинства сфер на рынке труда за счет автоматизации производства. Чтобы оставаться конкурентными, россиянам нужно проявлять гибкость и постоянно учиться.

Захаров рассказал, что тысячи рабочих мест будут сокращены или заменены автоматизированными механизмами. «Очевидно, что при наличии самодвижущегося транспорта и логистика будет совсем другой. Дронами и беспилотниками доставлять грузы проще, чем кораблями, автомобилями», — предположил специалист в интервью РБК.

Тем, кто ищет работу, Захаров посоветовал осваивать что-то новое и быть готовым к конкурентной борьбе. «Человек должен заранее понимать, где он может быть полезен со своими опытом и знаниями, и четко представлять себе сферы, в которых можно их применить. Не надо надеяться, что этим займется государство и думать, что кто-то знает правильный ответ», — говорит основатель SuperJob.

Работодателям Захаров посоветовал вкладывать деньги в обучение специалистов, так как квалифицированных работников на рынке труда с каждым годом становится все меньше. «Работодателям приходится все больше и больше вкладываться в обучение людей. Я думаю, что эта тенденция продолжится и бюджеты на обучение персонала во всех развивающихся компаниях (как крупных, так и не очень) в следующем году будут увеличены», — прогнозирует специалист.