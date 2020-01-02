01 января 2020

Воры в Москве бросили слишком тяжелый сейф вместе с 15 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, сейф, банк, хранение денег
В сейфе, который пытались украсть, также находилось оружиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из частного дома в дачном поселке на северо-востоке Москвы воры попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Управления МВД России.

«Неизвестные проникли в частный дом на улице Байдукова, 1, принадлежащий коммерческому директору, где совершили кражу металлического сейфа», — пишет ТАСС со ссылкой на данные полиции. Как отмечает издание, в сейфе находились 15 миллионов рублей, травматическое и охотничье оружие.

Уточняется, что грабителям не удалось унести сейф, его обнаружили в нескольких метрах от дома. Возбуждено уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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