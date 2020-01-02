Воры в Москве бросили слишком тяжелый сейф вместе с 15 млн рублей

В сейфе, который пытались украсть, также находилось оружие
Из частного дома в дачном поселке на северо-востоке Москвы воры попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Управления МВД России.
«Неизвестные проникли в частный дом на улице Байдукова, 1, принадлежащий коммерческому директору, где совершили кражу металлического сейфа», — пишет ТАСС со ссылкой на данные полиции. Как отмечает издание, в сейфе находились 15 миллионов рублей, травматическое и охотничье оружие.
Уточняется, что грабителям не удалось унести сейф, его обнаружили в нескольких метрах от дома. Возбуждено уголовное дело.