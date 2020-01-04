Путин раскрыл, какие проблемы россиян озвучит в послании

В послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин уделит особое внимание проблеме снижения доходов населения. Об этом заявил сам Путин, отметив, что сейчас он готовится к мероприятию, которое пройдет 15 января.
Содержание своего послания президент России раскрывать не стал, уточнив, что сейчас документ находится в проработке и окончательное решение еще не принято. Однако Путин признался, что намерен затронуть вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, и с преодолением бедности. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался ТАСС глава государства.
Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума значительно увеличилось.