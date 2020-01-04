Путин раскрыл, какие проблемы россиян озвучит в послании

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
В своем послании Владимир Путин обозначит основные направления развития страныФото: Владимир Андреев © URA.RU

В послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин уделит особое внимание проблеме снижения доходов населения. Об этом заявил сам Путин, отметив, что сейчас он готовится к мероприятию, которое пройдет 15 января.

Содержание своего послания президент России раскрывать не стал, уточнив, что сейчас документ находится в проработке и окончательное решение еще не принято. Однако Путин признался, что намерен затронуть вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, и с преодолением бедности. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался ТАСС глава государства.

Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума значительно увеличилось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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