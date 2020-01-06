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Губернатор Комарова отправится в турне по региону, не дожидаясь конца выходных

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Комарова будет работать в Лангепасе и ПокачахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приступает к работе, не дожидаясь конца новогодних выходных. Уже 8 и 9 января она собирается встретиться с местными жителями в Лангепасе и Покачах, написала губернатор на своей странице в Instagram.

«Приглашаю горожан обсудить волнующие вопросы, ход исполнения нацпроектов. За два часа до начала для Вас будут работать представители исполнительных органов государственной власти на консультационных площадках», — предупредила Комарова. Губернатор пообещала вести прямые трансляции в своем аккаунте в Instagram.

Ранее Комарова поздравила югорчан с Новым годом и подвела итоги уходящих 12 месяцев. Губернатор добавила, что прошедший год запомнится крупными инвестиционными проектами, реализованными в регионе, и устойчивыми экономическими показателями. Также она рассказала, чего югорчанам ждать от 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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