Губернатор Комарова поздравила югорчан с Новым годом

Губернатор перечислила достижения и рассказала о планах региона на следующий год Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила жителей ХМАО с наступающим Новым годом, традиционно подведя итоги уходящих 12 месяцев. Ее обращение опубликовал департамент общественных и внешних связей ХМАО.

«В столице Югры родился 100-тысячный житель. В Нижневартовске впервые за три года появилась на свет тройня. В Югорске, наконец, достроили физкультурно-спортивный комплекс. В Урае установлен рекорд по капитальному ремонту домов — 12 многоквартирников за год», — приводит слова Комаровой депсвязей.

Губернатор добавила, что этот год запомнится крупными инвестиционными проектами («суммарно в ХМАО привлечены порядка триллиона рублей инвестиций») и устойчивыми экономическими показателями («валовый региональный продукт Югры составил более четырех триллионов рублей»), а также рассказала, чего югорчанам ждать от 2020 года.

«Нефтяники планируют добыть 12-миллиардную тонну нефти, в Нефтеюганском районе будут сданы в эксплуатацию четыре образовательных объекта. В Нижневартовске откроется новая школа на 1725 мест. В Ханты-Мансийске к осени следующего года будет снесен последний деревянный детский сад. В Лангепасе будет обустроено 15 дворовых территорий. В Сургуте переселятся в новые квартиры более 900 семей. В Нягани введут в эксплуатацию здание железнодорожного вокзала. В Пыть-Яхе заработают новые водоочистные сооружения», — перечислила Комарова.

В конце своего обращения губернатор пожелала всем больше улыбаться и проводить время с семьей.