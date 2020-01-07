В Бельгии проповедник из России получил пять лет за угрозы порнозвезде

Выходец из Дагестана призывал к религиозным расправам Фото: Jon Olav Eikenes/Flickr

В Бельгии к пяти годам тюрьмы приговорен беженец из Дагестана Шамиль Маликов более известный как Шамиль «Скайповский». Россиянин признан виновным в разжигании межрелигиозной розни, а также угрозах порноактрисе Кире Квин (настоящее имя Ада Махачева).

Маликов через социальные сети призывал своих сторонников к насилию в отношении различных религиозных и этнических групп. Помимо этого в смартфоне россиянина «найдены видеоролики с экстремистским содержанием», сообщает «Кавказский узел».

По данным бельгийских СМИ, изначально на Маликова в полицию пожаловалась жена. Женщина заявила, что супруг угрожал ей и ее сыновьям — один из них сменил религию и стал буддистом. В ходе расследования было установлено, что проповедник также призывал к расправе над своей соотечественницей — порноактрисой Кирой Квин, которая была вынуждена скрываться на территории Австрии.