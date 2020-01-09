СМИ узнали, как «Единая Россия» получит конституционное большинство в парламенте

В администрации президента хотят, чтобы «Единая Россия» после следующих выборов сохранила за собой конституционное большинство в парламенте. Для достижения этой цели необходимо насытить думскую компанию партиями, которые не претендуют на преодоление пятипроцентного барьера, или создать новые лояльные фракции.
Оба варианта, считают источники газеты «
При первом варианте «Единая Россия» получит максимальное количество мест, если пятипроцентный барьер смогут преодолеть наименьшее количество партий. «Чем больше партий переваливает через заветную планку, тем выше „цена“ мандата и тем меньше мест в Госдуме получают партии, преодолевшие барьер», — напоминает издание.
Второй вариант предполагает, что в России появятся новые политические партии или серьезно обновятся уже существующие. Как отмечает издание, «Единой России» будет необходимо, чтобы новая партия набрала 13% голосов от общего числа, чтобы получить 34 мандата, которых сама фракция, может не добрать. Есть вероятность, что речь идет не об одной, а двух или трех партиях, которые соберут в районе 5—7%.
Однако эксперты издания подчеркивают, что, возможно, фракции не потребуется реализовать ни один из этих вариантов. Так, считают специалисты, «Единая Россия» способна взять на округах до 190 мандатов и по спискам ей понадобится тогда лишь 110 мандатов, что будет для фракции более легкой задачей.