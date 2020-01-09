08 января 2020

СМИ узнали, как «Единая Россия» получит конституционное большинство в парламенте

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Первый прием депутата Государственной Думы от Серовского одномандатного округа Антона Шипулина в Екатеринбурге, единая россия, ер, приемная единой россии
У «Единой России» есть два варианта для получения парламентского большинстваФото: Анна Майорова © URA.RU

В администрации президента хотят, чтобы «Единая Россия» после следующих выборов сохранила за собой конституционное большинство в парламенте. Для достижения этой цели необходимо насытить думскую компанию партиями, которые не претендуют на преодоление пятипроцентного барьера, или создать новые лояльные фракции.

Оба варианта, считают источники газеты «Коммерсант», могут быть интересны партии в случае, если по одномандатным округам фракция наберет 150 мандатов, о чем говорилось на последнем съезде «Единой России». В этом случае партии потребуется набрать получить те же 150 мест и по спискам.

При первом варианте «Единая Россия» получит максимальное количество мест, если пятипроцентный барьер смогут преодолеть наименьшее количество партий. «Чем больше партий переваливает через заветную планку, тем выше „цена“ мандата и тем меньше мест в Госдуме получают партии, преодолевшие барьер», — напоминает издание.

Второй вариант предполагает, что в России появятся новые политические партии или серьезно обновятся уже существующие. Как отмечает издание, «Единой России» будет необходимо, чтобы новая партия набрала 13% голосов от общего числа, чтобы получить 34 мандата, которых сама фракция, может не добрать. Есть вероятность, что речь идет не об одной, а двух или трех партиях, которые соберут в районе 5—7%.

Однако эксперты издания подчеркивают, что, возможно, фракции не потребуется реализовать ни один из этих вариантов. Так, считают специалисты, «Единая Россия» способна взять на округах до 190 мандатов и по спискам ей понадобится тогда лишь 110 мандатов, что будет для фракции более легкой задачей.

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