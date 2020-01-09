В Югре родители первоклассников жалуются на домашние задания

Родители первоклассников из Мегиона (ХМАО) жалуются на непомерные, по их мнению, домашние задания, которые задают педагоги. Об этом «URA.RU» рассказала жительница Мегиона Наталья.
«Федеральный закон прямо запрещает задавать первоклашкам домашние задания. Единственное, что это может быть — творческие задания, вроде поделки или рисунка. А задают прямо параграфы, страницы, заставляют зубрить. Дети не все справляются, переживают, приходится делать все за них. Какой смысл в таком обучении?» — задается вопросом женщина.
По ее словам, обращения в школу №3, в которую ходит ее сын, ни к чему не привели. Там лишь заявляют, рассказывает Наталья, что образовательный процесс должен быть непрерывным. При этом получить официальный комментарий у представителя руководства школы журналисту «URA.RU» не удалось — в приемной не ответили на звонки.
В соседнем Нижневартовске родители также сталкивались с похожей ситуацией, но источник в департаменте образования крупного города объяснил, что задания для первоклассников носят сугубо рекомендательный характер, не оцениваются баллами, а их выполнение не обязательно. «Более того, категорически нельзя делать никакие домашние задания, если ребенок из-за этого испытывает стресс, плачет», — добавляет источник.
Ранее «URA.RU» писало, что в школах Белгородской области планируют вовсе отказаться от домашних заданий. О таких нововведениях рассказал глава региона Евгений Савченко, аргументировав позицию тем, что домашние задания — плохая многолетняя привычка.