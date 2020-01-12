12 января 2020

Телеведущая Гузеева рассказала, на кого переписала все свои деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Лариса Гузеева переписала все свое имущество на детейФото: личная страница Ларисы Гузеевой, Instagram

Телеведущая Лариса Гузеева передаст свои деньги и имущество детям. Об этом артистка рассказала на шоу «Давай поженимся».

«Я все переписала на детей. Меня пугают, стращают, говорят, что дети неблагодарные, что можно потом закончить свою жизнь в коробке из-под апельсинов или в доме престарелых», — передает слова ведущей «Комсомольская правда».

Телеведущая подчеркнула, что готова к тому, что дети «выбросят ее на помойку». Гузеева считает, что если это случится, значит, она заслужила такое отношение. «Я не сожалею. <…> Это правильно», — подытожила артистка.

Ранее Лариса Гузеева рассказала о том, какими представляет свои похороны. Ведущая хочет, что все присутствующие на траурной церемонии рыдали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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