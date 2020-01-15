Для российских учителей введут новую доплату в пять тысяч рублей

Средства на выплаты учителям выделит федеральный бюджет Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Классные руководители в российских школах будут получать ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей. Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.



Как пояснил глава государства, специальная доплата классным руководителям в размере не менее 5000 рублей будет производится за счет средств федерального бюджета. Выплаты начнутся с 1 сентября 2020 года. «Все действующие выплаты за классное руководство должны быть сохранены», — заявил глава государства.

