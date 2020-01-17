Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Роскачество дало советы клиентам банков Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Роскачество дало россиянам рекомендации, как избежать краж средств с банковских карт. Соответствующие советы опубликованы на портале системы мониторинга качества.

Эксперты Роскачества рекомендуют прикрывать рукой клавиатуру во время ввода пин-кода, что позволит избежать фиксирования данных видеокамерой, установленной в банкомате мошенниками. Киберпреступники также используют специальные устройства-скиммеры (накладки на картоприемники, которые считывают данные карты — прим.ред.), но их можно идентифицировать. «Как правило, оно не плотно прилегает к корпусу банкомата, шатается и выглядит „ненадежно“. Скиммер может крепиться к банкомату скотчем или клеем, что также несложно обнаружить», — отмечают на сайте Роскачества.

Пользователям банков также советуют не пользоваться уличными банкоматами и банкоматами, расположенными в отдельных помещениях под магнитным замком, где нужно вводить пин-код. Совершенно иным способом обмануть клиентов банка является оставленная в банкомате карта. Эксперты советуют не вытаскивать ее, а вызывать полицию, иначе объявится владелец карты, который может выдвинуть обвинение в краже средств.

Еще одним распространенным методом мошенничества в последнее время становится социальная инженерия — звонки, в ходе которых у пользователей пытаются выяснить личные данные, представляясь сотрудниками банка. Россиянам также порекомендовали подключить услугу SMS-оповещений, чтобы быть в курсе всех платежных операций.