В Минздраве пообещали ввести новую систему медосмотра водителей, которая вызвала скандал

Новые правила прохождения медосмотра водителями все равно вступят в силу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Окончательное решение о введении нового порядка прохождения медосмотра для автолюбителей будет принято в феврале, сообщает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн на форуме «Здоровая Москва».

«В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа [увеличения объема исследований для водителей]. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части», — передает слова Брюна РИА «Новости». Он также отметил, что на данный момент идет обсуждение проблемы раннего выявления употребления алкоголя и наркотиков автомобилистами. По словам Брюна, пока реализация приказа Минздрава перенесена на июль.

Ранее Минздрав России планировал расширить список исследований, обязательных к прохождению водителями в рамках медицинского освидетельствования. Новости об изменении порядка прохождения медосмотра вызвали ажиотаж среди автолюбителей, которые выстроились в огромные очереди в наркологических и психоневрологических диспансерах, опасаясь увеличения стоимости анализов в будущем.

На фоне всеобщей обеспокоенности Минздрав РФ отложил введение нового порядка медкомиссии, передает «Утро.ру». На данное решение также повлияло выступление президента России Владимира Путина, который раскритиковал инициативу. Глава государства назвал новые правила для автомобилистов чушью и добавил, что на новую систему нужно переходить «с умом, поэтапно», напоминает «Ридус».