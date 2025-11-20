ВС РФ освободили Купянск: главное об СВО на 20 ноября

Российские военные освободили Купянск Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки «Запад», где оценил работу командного и личного состава. Начальник Генштаба ВС РФ доложил лидеру об освобождении Купянска, а также о продвижении российских войск по линии фронта. Другие главные события СВО — в материале URA.RU.

Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин высоко оценил работу командного и личного состава и выразил им признательность, сообщает корреспондент URA.RU. В ходе визита президенту были представлены подробные доклады о текущей оперативной обстановке в Константиновке, на краматорском направлении и в районе Купянска. По информации Пескова, боевые действия в настоящее время ведутся непосредственно внутри Константиновки.

В докладе президенту Путину Герасимов сообщил об освобождении Купянска. Он также проинформировал, что в настоящее время в городе ведутся мероприятия по ликвидации оставшихся разрозненных групп противника.

Продолжение после рекламы

Потери ВСУ

За последние сутки группировка «Восток» нанесла значительные потери ВСУ. Согласно сводке Минобороны РФ, украинская сторона лишилась более 250 военнослужащих, танка, семи автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и двух станций РЭБ. Удар был нанесен по формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районе населенных пунктов Великомихайловка, Покровское, Гуляйполе, Яблоково и Доброполье.

Обмен телами между Россией и Украиной

На фоне потерь ВСУ Россия и Украина провели очередной этап гуманитарной акции по обмену телами погибших военнослужащих. Согласно сообщению военкора Александра Коца в telegram-канале, российская сторона передала Украине 1000 тел военных, получив взамен 30 тел своих военнослужащих. Военкор подчеркнул, что Россия продолжает практику возвращения останков украинских военных. По его данным, на сегодняшний день уже передано более десяти тысяч тел, которые вывозятся из района Покровска.

Планы США о смещении Зеленского

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир подразделения «Ахмат», заявил, что на фоне коррупционного скандала на Украине США планируют отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти, заменив его бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который в настоящее время находится в Лондоне. По мнению Алаудинова, Запад предпримет все возможные меры для переформатирования украинской власти и вооруженных сил с целью противостояния России, поскольку бездействие в текущей ситуации приведет к необратимым последствиям для интересов западных стран.

Европа игнорирует планы Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Европейские страны выразили несогласие с новым мирным планом США по урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство Reuters. Согласно информации источников издания, предложенный Вашингтоном документ предусматривает от Киева значительные уступки, включая отказ от дополнительных территорий и частичное разоружение.

Европейские союзники, как отмечает агентство, опасаются, что такие условия могут быть расценены как капитуляция. Активизация американской дипломатии совпала с трудным периодом для Украины, когда страна столкнулась с коррупционным скандалом и неудачами на фронте. При этом представители ЕС не стали подробно обсуждать детали документа.

Несмотря на воздержание от комментариев по документу, издание выяснило, что американский план предполагает сокращение численности ВСУ как минимум вдвое, отказ Украины от некоторых видов вооружений и Донбасса, а также признание русского языка и Украинской православной церкви. На данный момент официального подтверждения от Москвы о получении документа не поступало.

Продолжение после рекламы

ВСУ тщетно пытаются укрепиться в Запорожской области

Командование ВСУ предпринимает безуспешные попытки стабилизировать ситуацию в Запорожской области, перебрасывая резервы и проводя контратаки, сообщает Минобороны России. В то же время подразделения российской группировки «Восток» продолжают наступательные действия, освобождая населенные пункты и расширяя зону контроля в Запорожской и Днепропетровской областях, передает ТАСС.

ВС РФ успешно проводит зачистку Купянска

Вместе с группировкой «Восток» штурмовые подразделения 6-й армии группировки войск «Запад» продолжают успешную операцию по зачистке городских кварталов Купянска, уничтожая остатки окруженных формирований ВСУ. Согласно сообщению Минобороны РФ, в течение суток были отражены две попытки 15-й бригады Нацгвардии и 125-й механизированной бригады ВСУ прорваться к окруженным подразделениям в районах Кутьковки и Благодатовки.