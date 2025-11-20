Путин: политическое руководство Украины удерживает власть ради своего обогащения

Путин раскритиковал украинское руководство за стремление к обогащению Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что действующие власти в Киеве сохраняют свои позиции исключительно в корыстных целях. Глава государства отметил полное безразличие украинской верхушки к жизням обычных граждан и военнослужащих на фоне их стремления к личной наживе. Об этом российский лидер заявил в ходе своего выступления.

«Для всех понятно, что люди в руководстве Украины сидят на золотых горшках. Вряд ли они думают о судьбе простых людей и солдат», — подчеркнул Владимир Путин в эфире канала «Россия 24».