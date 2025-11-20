Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Герасимов рассказал о бедственном положении ВСУ под Купянском и Красноармейском

Герасимов: ВСУ не могут сдаться в плен, находясь по угрозой обстрела своих же
20 ноября 2025 в 23:33
ВСУ не могут сдаться в плен, находясь по угрозой обстрела своих же, сообщил Герасимов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Купянске и Красноармейске созданы условия для сдачи в плен военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. По его словам, многие солдаты ВСУ находятся в сложной ситуации и не могут сдаться из-за угрозы обстрелов со стороны своих же войск.

«Условия для сдачи в плен ВСУ в Купянске и Красноармейске созданы, многие из них под угрозой обстрелов своих же не могут сдаться», — сказал Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что украинское политическое руководство также не дает своим солдатам сдаться в плен российской армии в этих городах.

В ходе доклада Путину Герасимов также сообщил, что российская армия освободила Купянск и 80% территории Волчанска. Также под контроль ВС РФ перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

«Политическое руководство Украины с марта прошлого года является просто преступной группировкой, узурпировавшей власть. Представители киевского режима „сидят на золотых горшках“ и не думают о судьбе Украины и солдатах», — сообщил глава российского государства.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

