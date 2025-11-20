Минздрав выдал разрешения на две новые вакцины против рака
Минздрав одобрил применение двух новых противоопухолевых препаратов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Минздрав РФ выдал разрешения на применение двух новых вакцин против рака. Их будут применять для терапии меланомы и лечения злокачественных новообразований. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина» — сообщил министр.
Министр подчеркнул, что данный подход к лечению является инновационным, а значит ученым только предстоит оценить его эффективность и безопасность. На начальном этапе не идет и речи о массовом применении.
