Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Наука и техника

Минздрав выдал разрешения на две новые вакцины против рака

20 ноября 2025 в 23:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Минздрав одобрил применение двух новых противоопухолевых препаратов

Минздрав одобрил применение двух новых противоопухолевых препаратов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минздрав РФ выдал разрешения на применение двух новых вакцин против рака. Их будут применять для терапии меланомы и лечения злокачественных новообразований. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина» — сообщил министр.

Министр подчеркнул, что данный подход к лечению является инновационным, а значит ученым только предстоит оценить его эффективность и безопасность. На начальном этапе не идет и речи о массовом применении.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал