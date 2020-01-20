В Кургане вместо торгового центра откроют частную больницу

В Кургане частная клиника откроет собственный стационар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание торгового центра «Мебель», расположенное возле центрального рынка в Кургане, в скором времени будет переделано под частную больницу. По словам источников «URA.RU», здесь разместится новый корпус клиники «Центр ДНК».

«„Центр ДНК“ расширяется. Новый медцентр откроют в здании „Мебельного“ возле рынка», — рассказал инсайдер. По его данным, в новом корпусе будет расположен стационар и операционные.

Гендиректор лечебно-диагностического комплекса «Центр ДНК» Андрей Кайгородцев подтвердил «URA.RU» эту информацию: «Да, действительно, мы там уже проводим реконструкцию. Там будет лечебное учреждение». Он отметил, что строительство ведется за счет собственных средств с привлечением инвестиций, без помощи от местных властей.

На официальном сайте «Центра ДНК» сообщается, что это учреждение амбулаторно-поликлинического типа. Организация начинала свою работу в 1999 году как лаборатория высокоточной диагностики ПЦР, но постепенно расширялась.

Развитие частных клиник происходит в Курганской области на фоне проблем в государственной медицине. Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало о жалобах зауральцев на кадровые проблемы в медучреждениях и, как следствие, нехватку врачей и недоступность медицинских услуг. Медперсонал уезжает из Курганской области в соседние регионы. Вместе с этим власти проводят оптимизацию больниц и поликлиник региона, чтобы избавиться от неэффективных расходов.