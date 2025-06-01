01 июня 2025
31 мая 2025

Рядом с монастырем в Далматово открыли точку заграничного фастфуда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фастфуд открыли в городе
Фастфуд открыли в городе Фото:

В Далматово Курганской области, где находится мужской монастырь, открыли кафе зарубежного фастфуда. Об этом сообщается на странице точки общепита в соцсети.

«Мы открылись в Далматово. В продаже пицца, картошка, шаурма и бургеры, а также наггетсы, хот-дог и крылышки. Не забываем про всем полюбившиеся коктейли», — указано в паблике кафе «Свой круг» во «ВКонтакте».

Ранее похожий фастфуд открылся в райцентре Белозерское рядом с Курганом. В первый день работы заведения там образовалась очередь. 

Кафе ждет посетителей
Кафе ждет посетителей
Фото:

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В Далматово Курганской области, где находится мужской монастырь, открыли кафе зарубежного фастфуда. Об этом сообщается на странице точки общепита в соцсети. «Мы открылись в Далматово. В продаже пицца, картошка, шаурма и бургеры, а также наггетсы, хот-дог и крылышки. Не забываем про всем полюбившиеся коктейли», — указано в паблике кафе «Свой круг» во «ВКонтакте». Ранее похожий фастфуд открылся в райцентре Белозерское рядом с Курганом. В первый день работы заведения там образовалась очередь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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