Фастфуд открыли в городе
В Далматово Курганской области, где находится мужской монастырь, открыли кафе зарубежного фастфуда. Об этом сообщается на странице точки общепита в соцсети.
«Мы открылись в Далматово. В продаже пицца, картошка, шаурма и бургеры, а также наггетсы, хот-дог и крылышки. Не забываем про всем полюбившиеся коктейли», — указано в паблике кафе «Свой круг» во «ВКонтакте».
Ранее похожий фастфуд открылся в райцентре Белозерское рядом с Курганом. В первый день работы заведения там образовалась очередь.
Кафе ждет посетителей
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!