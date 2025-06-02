Как изменится меморандум России на переговорах после атак Украины

Российский меморандум о мирном урегулировании украинского конфликта вряд ли изменится после атак Киева по территории РФ в воскресенье, 1 июня. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Леонид Крутаков.
«Не думаю, что огромная политическая машина, которая готовила этот меморандум, в такие короткие сроки что-то в нем поменяет. На устном уровне, наверное, может быть что-то заявлено украинской стороне, но стратегически эти атаки на аэродромы ничего не изменили в отношениях России и Украины и в отношении спецоперации», — отметил аналитик.
Позиции сторон на переговорах останутся неизменными, но Киев сыграл на обострение, как это делает периодически, комментирует Крутаков. Он напомнил, что в меморандуме прописаны принципы, которые должны устранить первопричины конфликта, и отдельное военное событие вряд ли повлияет на этот документ.
Украина 1 июня, накануне переговоров о мирном урегулировании конфликта, предприняла попытку атаковать военные аэродромы, расположенные на территории России. Объектами нападения стали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Атаки были успешно отражены силами ПВО, сообщили в Минобороны.
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