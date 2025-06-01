В Кургане умерла бабушка бывшего солиста филармонии Горланова

В Кургане умерла бабушка бывшего солиста филармонии Николая Горланова. Об этом сообщается в соцсетях.
«В январе этого года ушел из жизни мой друг — Коля Горланов. На следующий день, вслед за ним, ушла его мама — Елена. Сегодня ушла и его бабушка — Галина Николаевна. Бабушка была ангелом-хранителем Коли, он был смыслом ее жизни. В заботе о незрячем внуке Галина Николаевна дожила до преклонного возраста. Вот что бывает, если в жизни исчезает смысл… Я верю, что Коля забрал их в лучший Мир. Светлая Вам память, Галина Николаевна», — написано в telegram-канале «Квартирник45».
Ранее URA.RU сообщало, что 23 января в Кургане умер солист филармонии Николай Горланов. Ему было 33 года. С 2021 года он работал в курганской филармонии. Являлся участником множества областных и городских концертов. Был членом Курганской местной организации Всероссийского общества слепых.
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