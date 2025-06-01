01 июня 2025
31 мая 2025

Курганских доярок переманивают в Удмуртию на высокую зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Дояркам обещают хорошие условия труда
Дояркам обещают хорошие условия труда Фото:

Доярок из Курганской области приглашают на работу в Удмуртию и обещают зарплату до 172 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении.

«Требуются доярки на вахту в Сарапульский район, животноводческий комплекс в селе Heчкинo. Зарплата 129 000 — 172 000 рублей», — сообщается на «Авито».

В описании вакансии указано, что на вахте для работниц предусмотрено проживание, а также компенсация проезда. Рассматриваются кандидаты старше 45 лет.

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Доярок из Курганской области приглашают на работу в Удмуртию и обещают зарплату до 172 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении. «Требуются доярки на вахту в Сарапульский район, животноводческий комплекс в селе Heчкинo. Зарплата 129 000 — 172 000 рублей», — сообщается на «Авито». В описании вакансии указано, что на вахте для работниц предусмотрено проживание, а также компенсация проезда. Рассматриваются кандидаты старше 45 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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