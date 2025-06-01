Курганских доярок переманивают в Удмуртию на высокую зарплату

Дояркам обещают хорошие условия труда
Доярок из Курганской области приглашают на работу в Удмуртию и обещают зарплату до 172 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении.
«Требуются доярки на вахту в Сарапульский район, животноводческий комплекс в селе Heчкинo. Зарплата 129 000 — 172 000 рублей», — сообщается на «Авито».
В описании вакансии указано, что на вахте для работниц предусмотрено проживание, а также компенсация проезда. Рассматриваются кандидаты старше 45 лет.
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