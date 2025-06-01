У магазина обнаружили тело
В Кургане у сетевого алкомаркета лежит тело женщины, прикрытое тряпкой. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.
«Тело находится возле магазина „Красное и белое“ на улице Орлова. Возможно под тряпкой женщина», — сообщается в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото.
В Следственный комитет и в УМВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Горожане сообщили о теле у магазина
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