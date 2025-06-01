01 июня 2025
31 мая 2025

У алкомаркета в Кургане нашли тело женщины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У магазина обнаружили тело
У магазина обнаружили тело Фото:

В Кургане у сетевого алкомаркета лежит тело женщины, прикрытое тряпкой. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

«Тело находится возле магазина „Красное и белое“ на улице Орлова. Возможно под тряпкой женщина», — сообщается в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото.

В Следственный комитет и в УМВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

Горожане сообщили о теле у магазина
Горожане сообщили о теле у магазина
Фото:

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В Кургане у сетевого алкомаркета лежит тело женщины, прикрытое тряпкой. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «Тело находится возле магазина „Красное и белое“ на улице Орлова. Возможно под тряпкой женщина», — сообщается в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото. В Следственный комитет и в УМВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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