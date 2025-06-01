В Кургане проходит конкурс по благоустройству многоквартирных и частных домов

В Кургане стартовал городской конкурс «Родная улица моя», который проводится департаментом развития городского хозяйства администрации города. Мероприятие направлено на улучшение внешнего вида и озеленение придомовых территорий многоквартирных жилых зданий и частных домов. Об этом написано на сайте администрации Кургана.
«Своей целью конкурса ставит активизацию деятельности граждан, индивидуальных предпринимателей, работников предприятий, организаций по благоустройству и озеленению дворовых территорий многоквартирных домов, прилегающих территорий к жилым домам индивидуальной застройки, административным зданиям и офисам. К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, проживающие и осуществляющие деятельность на территории города Кургана», — отметили в ведомстве.
Конкурс пройдет в три этапа: прием заявок продлится до 11 июля, далее с 28 июля по 8 августа комиссия будет осматривать объекты-участники, а подведение итогов запланировано на период с 11 по 22 августа. Оценивать конкурсантов будут в нескольких номинациях: «Самый благоустроенный многоквартирный дом», «Лучшее оформление дома и прилегающей территории к жилому дому индивидуальной застройки» и «Лучшее оформление административного здания (офиса) и прилегающей территории».
В каждой номинации предусмотрены собственные критерии оценки. Так, для многоквартирных домов важна степень участия жителей в озеленении и содержании придомовой территории, состояние фасадов и детских площадок, наличие освещения и отсутствие несанкционированной рекламы. При этом максимально можно набрать 70 баллов, а за оригинальные элементы благоустройства добавляется еще пять баллов.
У участников из частного сектора учитывается санитарное состояние территории, наличие декоративных элементов и своевременный ремонт. Для административных зданий оценка складывается из работы по благоустройству, чистоты, оформления территории и наличия элементов внешнего декора. Для участия необходимо подать заявку в кабинет № 17 департамента развития городского хозяйства администрации Кургана (ул. М. Горького, д. 109) в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
Ранее в Кургане в рамках городской программы уже проводились работы по благоустройству и ремонту дворовых территорий, в том числе снос старых деревьев и строительство новых дорог у домов на улице Мяготина, а также ремонт дворов и проездов на улицах М. Горького, Томина и Малинникова. Эти мероприятия направлены на улучшение городской среды и вовлечение жителей в развитие своих территорий.
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