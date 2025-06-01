В День России, 12 июня, в Кургане пройдут праздничные культурные мероприятия на Троицкой площади и в Центральном парке культуры и отдыха. Главным событием станет межрегиональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Об этом сообщается в афише, опубликованной на сайте администрации Кургана.
Троицкая площадь (12 июня)
- В 12:00 стартует пятый межрегиональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле».
- Вечером выступит профессиональный коллектив народного творчества — Кубанский казачий хор.
- Пройдут открытые конкурсы «Битва хоров» и межрегиональный конкурс песни «Казачий курень», где можно будет насладиться исполнением фольклора и погрузиться в атмосферу казачьей культуры.
Центральный парк культуры и отдыха (12 июня)
- В 16:00 начнется концертная программа «Россия — родина моя».
- Также в парке пройдут соревнования и интерактивные площадки в рамках Областного фестиваля национальных культур и спорта народов региона. Состязания по футболу, мас-рестлингу, народному жиму и народной тяге начнутся в 12:00, футбол пройдет на корте в Детском парке, остальные виды спорта — на территории ЦПКиО. Для всех желающих будут работать интерактивные площадки.
Другие мероприятия, приуроченные к Дню России в Кургане (9-12 июня)
В преддверии праздника в различных культурных учреждениях города пройдут тематические программы, игры, викторины и мастер-классы, направленные на патриотическое воспитание и знакомство с историей и культурой России:
- 9 июня, 13:00 — праздничная программа «Славься, русская земля!» в библиотеке № 26 им. Ф. Достоевского.
- 10 июня — исторические игры, квесты, информационные часы и мастер-классы в детских и городских библиотеках, а также программа «Наша страна — наше богатство» в Центре культуры и досуга «Спутник».
- 11 июня — патриотические акции, викторины, мастер-классы и игровые программы в библиотеках, парках и культурных центрах города. Например, акция «Твой день, Россия!» в библиотеке № 3 им. Н. Некрасова, игра «Правда или миф» в Детском парке, мастер-класс «Флаг России – наш символ!» в культурном центре «Черемушки».
- 12 июня, кроме основных мероприятий на Троицкой площади и в ЦПКиО, в библиотеке № 20 пройдет игровая программа «Символы русского государства», в культурном центре «Курган» — радиоконцерт, а в Центре культуры и досуга «Современник» — праздничный концерт «День России! День гордости!». Также в культурном центре «Черемушки» состоится благотворительный концерт в поддержку СВО.
Фестиваль «Русское поле» проводится в Курганской области уже в пятый раз и традиционно собирает творческие коллективы и гостей из разных регионов. В этом году программа расширена: помимо мероприятий 12 июня в Кургане, 13 июня праздник продолжится в селе Рычково с фестивалем воздухоплавания, гастро-шоу и историческими реконструкциями.
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