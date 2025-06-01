Горожане покупают в ЦУМе в Кургане одежду и сувениры. Жителям нравится столовая в магазине, где можно недорого и вкусно пообедать. Легендарному универмагу исполняется 70 лет. О том, как строили старый ЦУМ и почему он был образцовым, URA.RU рассказал курганец Александр, чей отец возводил здание магазина в далеком 1955 году.
«Мой отец работал на стройке старого ЦУМа. Трехэтажное здание возводили в стиле „сталинского ампира“. Стены делали толстые, все работы выполнялись основательно. Магазин получился очень красивый с шикарными витринами», — сообщил Александр. Он добавил, что ЦУМ стали строить после визита в город соратника Сталина — Лазаря Кагановича.
По словам курганца, его отец часто вспоминал, как горожане ходили целыми семьями смотреть на витрины. Там на манекенах красовались дорогие костюмы. Оформлять универмаг помогали московские специалисты.
«Конечно, многие вещи были дорогими по местным меркам, но зато качество их было высокое. Я до сих пор помню, как в ЦУМе мне пальто покупали», — отметил сын строителя.
Александр подчеркнул, что в 1972 году старое здание соединили переходом с новым универмагом, сделанным из стекла и бетона. Архитектурными изысками новый магазин не отличался, но на его стене до сих пор сохранилась удивительная советская мозаика.
Согласно открытым данным, в девяностые годы ЦУМ переименовали в «Зауральский торговый дом». Затем был реконструирован фасад магазина.
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