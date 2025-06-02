Курганские застройщики возят мигрантов из Челябинска и платят по 380 тысяч. Инсайд

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В Кургане мигрантам платят до 380 тысяч рублей за работу на стройках
В Кургане мигрантам платят до 380 тысяч рублей за работу на стройках Фото:

Некоторые курганские застройщики используют мигрантов из Челябинска, чтобы реализовывать масштабные проекты. Каждому работнику за работу платят по 380 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы девелопмента.

«В Курган привозят бригады с мигрантами из Челябинска. Сегодня их труд уже не назвать дешевой силой. Каждому работнику платят 350-380 тысяч рублей в месяц. Поэтому за такими деньгами охотно едут», — рассказал инсайдер.

Другой источник отметил, что в Кургане мигрантов работает не так много. В основном их привлекают те застройщики, которые реализуют крупные проекты. «Да, не всегда все в порядке с документами у таких рабочих. Платят штрафы, лишаются рабочих рук. Но для крупных компаний это не критично», — добавил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют запретить работать мигрантам везде, кроме строек. Об этом заявлял вице-губернатор Андрей Алексеев на совещании с замруководителя администрации президента Магомедсаламом Магомедовым и полпредом Артемом Жогой. Пока в регионе иностранным специалистам нельзя работать в городском транспорте, такси, образовании и гостиничном бизнесе. 

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Некоторые курганские застройщики используют мигрантов из Челябинска, чтобы реализовывать масштабные проекты. Каждому работнику за работу платят по 380 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы девелопмента. «В Курган привозят бригады с мигрантами из Челябинска. Сегодня их труд уже не назвать дешевой силой. Каждому работнику платят 350-380 тысяч рублей в месяц. Поэтому за такими деньгами охотно едут», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что в Кургане мигрантов работает не так много. В основном их привлекают те застройщики, которые реализуют крупные проекты. «Да, не всегда все в порядке с документами у таких рабочих. Платят штрафы, лишаются рабочих рук. Но для крупных компаний это не критично», — добавил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют запретить работать мигрантам везде, кроме строек. Об этом заявлял вице-губернатор Андрей Алексеев на совещании с замруководителя администрации президента Магомедсаламом Магомедовым и полпредом Артемом Жогой. Пока в регионе иностранным специалистам нельзя работать в городском транспорте, такси, образовании и гостиничном бизнесе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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