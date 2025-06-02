Некоторые курганские застройщики используют мигрантов из Челябинска, чтобы реализовывать масштабные проекты. Каждому работнику за работу платят по 380 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы девелопмента.
«В Курган привозят бригады с мигрантами из Челябинска. Сегодня их труд уже не назвать дешевой силой. Каждому работнику платят 350-380 тысяч рублей в месяц. Поэтому за такими деньгами охотно едут», — рассказал инсайдер.
Другой источник отметил, что в Кургане мигрантов работает не так много. В основном их привлекают те застройщики, которые реализуют крупные проекты. «Да, не всегда все в порядке с документами у таких рабочих. Платят штрафы, лишаются рабочих рук. Но для крупных компаний это не критично», — добавил собеседник агентства.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют запретить работать мигрантам везде, кроме строек. Об этом заявлял вице-губернатор Андрей Алексеев на совещании с замруководителя администрации президента Магомедсаламом Магомедовым и полпредом Артемом Жогой. Пока в регионе иностранным специалистам нельзя работать в городском транспорте, такси, образовании и гостиничном бизнесе.
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