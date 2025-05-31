31 мая 2025

Курганец наловил ящик рыбы недалеко от дамбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыба клюет на червя
Рыба клюет на червя Фото:

В Кургане недалеко от дамбы горожанин поймал целый ящик рыбы. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Нынче река Тобол — это Эльдорадо для карасей. Наловил ящик рыбы на червя, глубина полтора-два метра», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Ранее курганец удивил рыбаков уловом в микрорайоне Черемухово. Там мужчина наловил мешок рыбы на фидер. 

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В Кургане недалеко от дамбы горожанин поймал целый ящик рыбы. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Нынче река Тобол — это Эльдорадо для карасей. Наловил ящик рыбы на червя, глубина полтора-два метра», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Ранее курганец удивил рыбаков уловом в микрорайоне Черемухово. Там мужчина наловил мешок рыбы на фидер. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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