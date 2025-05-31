Рыба клюет на червя
В Кургане недалеко от дамбы горожанин поймал целый ящик рыбы. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Нынче река Тобол — это Эльдорадо для карасей. Наловил ящик рыбы на червя, глубина полтора-два метра», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее курганец удивил рыбаков уловом в микрорайоне Черемухово. Там мужчина наловил мешок рыбы на фидер.
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