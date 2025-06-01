Курганская область готовится к предвыборной компании кандидатов в депутаты областной думы. Уже осенью жители региона смогут проголосовать за претендентов. URA.RU спрогнозировало примерный состав будущего парламента.
Одномандатники
По 17 одномандатным округам места в областной думе сейчас занимают единороссы. Источники URA.RU уверены, что эта тенденция последних созывов останется и по результатам выборов в 2025 году. Так, предположительно места в облдуме займут:
Округ №1. Владимир Семенов — руководитель госпиталя для ветеранов;
Округ №2. Татьяна Хильчук — директор медиахолдинга «Область 45»;
Округ №3. Дмитрий Фролов — действующий председатель Курганской областной думы;
Округ №4. Евгений Сергеев — директор строительной компании «Атлант»;
Округ №5. Роман Романович — предприниматель;
Округ №6. Игорь Прозоров — председатель Курганской городской думы;
Округ №7. Валерий Порубов — гендир «Шадринского домостроительного комбината №2»;
Округ №8. Сергей Нелюбин — директор по общим вопросам компании «СМК Шадринск»;
Округ №9. Федор Ярославцев — директор ООО «КХ Барабинское»;
Округ №10. Александр Черняк — владелец компании «МобиДик»;
Округ №11. Алексей Маркин — директор по развитию сервиса «Максим»;
Округ №12. Максим Харлов — гендир ОАО «Заурал-Лес»;
Округ №13. Александр Обласов — начальник СППК «Возрождение;
Округ №14. Марат Исламов — гендир АО «Кургансемена»;
Округ №15. Владимир Казаков — гендир АО «Варгашинский завод противопожарного и специального обслуживания»;
Округ №16. Дмитрий Ильтяков — владелец мясоперерабатывающего предприятия «Велес»;
Округ №17. Евгений Кафеев — председатель правления банка «Кетовский».
Списочники от ЕР
Места в областной думе по спискам от «Единой России» достанутся, по всей вероятности 11 кандидатам. Это:
- Александр Пылков — участник СВО;
- Евгений Нестеров — директор по персоналу ШААЗ;
- Сергей Парышев — исполнительный директор «Курганстальмоста»;
- Дмитрий Исаев — участник СВО, эксперт из департамента внутренней политики Курганской области. Мандат ему отдаст Сергей Муратов — сенатор РФ;
- Вячеслав Немиров — предприниматель, руководитель ЗАО «Картофель»;
- Сергей Максимов — директор «Дворца культуры» в Шадринске;
- Олег Попов — ОАО «Газпром газораспределение Курган»;
- Олег Логинов — безработный;
- Ольга Баланчук — педагог-организатор в гимназии №47;
- Вадим Шумков — руководитель Соцфонда Курганской области;
- Роман Хохлов — глава отделения Соцфонда в Юргамыше.
Списки от оппозиции
Оппозиционным партия предположительно достанется семь мандатов. Как минимум два будут у коммунистов — главы реготделения Виктора Зырянова и бизнесмена Сергея Федотова. Два места могут отойти ЛДПР — бизнесмену Андрею Вагину и экс-главе реготделения Юрию Ярушину. У «Партии пенсионеров» останется мандат у врача Ярослава Климко. От эсеров наиболее велики шансы пройти в думу у Натальи Воробьевой — возглавляет диабетическое общество. От «Новых людей» в облдуму может пройти Кирилл Рогозин — руководитель реготделения партии.
Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября. Сама процедура займет два дня, чтобы у жителей была возможность проголосовать, но чтобы не доставлять лишнее напряжение полиции и школьникам. Также сообщается, что на время выборов в облдуму подключат электронное голосование. Курганцы смогут проголосовать через портал «Госуслуги».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!