01 июня 2025
31 мая 2025

Политическая карта Кургана: прогноз URA.RU по распределению мандатов в облдуме после выборов 2025 года

Курганцы обсуждают новый состав областной думы
© Служба новостей «URA.RU»
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В курганской облдуме ждут новичков, предпринимателей и действующих депутатов
В курганской облдуме ждут новичков, предпринимателей и действующих депутатов Фото:
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Выборы в Курганскую областную думу — 2025

Курганская область готовится к предвыборной компании кандидатов в депутаты областной думы. Уже осенью жители региона смогут проголосовать за претендентов. URA.RU спрогнозировало примерный состав будущего парламента.

Одномандатники

По 17 одномандатным округам места в областной думе сейчас занимают единороссы. Источники URA.RU уверены, что эта тенденция последних созывов останется и по результатам выборов в 2025 году. Так, предположительно места в облдуме займут:

Округ №1. Владимир Семенов — руководитель госпиталя для ветеранов;

Округ №2. Татьяна Хильчук — директор медиахолдинга «Область 45»;

Округ №3. Дмитрий Фролов — действующий председатель Курганской областной думы;

Округ №4. Евгений Сергеев — директор строительной компании «Атлант»;

Округ №5. Роман Романович — предприниматель;

Округ №6. Игорь Прозоров — председатель Курганской городской думы;

Округ №7. Валерий Порубов — гендир «Шадринского домостроительного комбината №2»;

Округ №8. Сергей Нелюбин — директор по общим вопросам компании «СМК Шадринск»;

Округ №9. Федор Ярославцев — директор ООО «КХ Барабинское»;

Округ №10. Александр Черняк — владелец компании «МобиДик»;

Округ №11. Алексей Маркин — директор по развитию сервиса «Максим»;

Округ №12. Максим Харлов — гендир ОАО «Заурал-Лес»;

Округ №13. Александр Обласов — начальник СППК «Возрождение;

Округ №14. Марат Исламов — гендир АО «Кургансемена»;

Округ №15. Владимир Казаков — гендир АО «Варгашинский завод противопожарного и специального обслуживания»;

Округ №16. Дмитрий Ильтяков — владелец мясоперерабатывающего предприятия «Велес»;

Округ №17. Евгений Кафеев — председатель правления банка «Кетовский».

Списочники от ЕР

Места в областной думе по спискам от «Единой России» достанутся, по всей вероятности 11 кандидатам. Это:

  • Александр Пылков — участник СВО;
  • Евгений Нестеров — директор по персоналу ШААЗ;
  • Сергей Парышев — исполнительный директор «Курганстальмоста»;
  • Дмитрий Исаев — участник СВО, эксперт из департамента внутренней политики Курганской области. Мандат ему отдаст Сергей Муратов — сенатор РФ;
  • Вячеслав Немиров — предприниматель, руководитель ЗАО «Картофель»;
  • Сергей Максимов — директор «Дворца культуры» в Шадринске;
  • Олег Попов — ОАО «Газпром газораспределение Курган»;
  • Олег Логинов — безработный;
  • Ольга Баланчук — педагог-организатор в гимназии №47;
  • Вадим Шумков — руководитель Соцфонда Курганской области;
  • Роман Хохлов — глава отделения Соцфонда в Юргамыше.

Списки от оппозиции

Оппозиционным партия предположительно достанется семь мандатов. Как минимум два будут у коммунистов — главы реготделения Виктора Зырянова и бизнесмена Сергея Федотова. Два места могут отойти ЛДПР — бизнесмену Андрею Вагину и экс-главе реготделения Юрию Ярушину. У «Партии пенсионеров» останется мандат у врача Ярослава Климко. От эсеров наиболее велики шансы пройти в думу у Натальи Воробьевой — возглавляет диабетическое общество. От «Новых людей» в облдуму может пройти Кирилл Рогозин — руководитель реготделения партии.

Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября. Сама процедура займет два дня, чтобы у жителей была возможность проголосовать, но чтобы не доставлять лишнее напряжение полиции и школьникам. Также сообщается, что на время выборов в облдуму подключат электронное голосование. Курганцы смогут проголосовать через портал «Госуслуги». 

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Курганская область готовится к предвыборной компании кандидатов в депутаты областной думы. Уже осенью жители региона смогут проголосовать за претендентов. URA.RU спрогнозировало примерный состав будущего парламента. Одномандатники По 17 одномандатным округам места в областной думе сейчас занимают единороссы. Источники URA.RU уверены, что эта тенденция последних созывов останется и по результатам выборов в 2025 году. Так, предположительно места в облдуме займут: Округ №1. Владимир Семенов — руководитель госпиталя для ветеранов; Округ №2. Татьяна Хильчук — директор медиахолдинга «Область 45»; Округ №3. Дмитрий Фролов — действующий председатель Курганской областной думы; Округ №4. Евгений Сергеев — директор строительной компании «Атлант»; Округ №5. Роман Романович — предприниматель; Округ №6. Игорь Прозоров — председатель Курганской городской думы; Округ №7. Валерий Порубов — гендир «Шадринского домостроительного комбината №2»; Округ №8. Сергей Нелюбин — директор по общим вопросам компании «СМК Шадринск»; Округ №9. Федор Ярославцев — директор ООО «КХ Барабинское»; Округ №10. Александр Черняк — владелец компании «МобиДик»; Округ №11. Алексей Маркин — директор по развитию сервиса «Максим»; Округ №12. Максим Харлов — гендир ОАО «Заурал-Лес»; Округ №13. Александр Обласов — начальник СППК «Возрождение; Округ №14. Марат Исламов — гендир АО «Кургансемена»; Округ №15. Владимир Казаков — гендир АО «Варгашинский завод противопожарного и специального обслуживания»; Округ №16. Дмитрий Ильтяков — владелец мясоперерабатывающего предприятия «Велес»; Округ №17. Евгений Кафеев — председатель правления банка «Кетовский». Списочники от ЕР Места в областной думе по спискам от «Единой России» достанутся, по всей вероятности 11 кандидатам. Это: Списки от оппозиции Оппозиционным партия предположительно достанется семь мандатов. Как минимум два будут у коммунистов — главы реготделения Виктора Зырянова и бизнесмена Сергея Федотова. Два места могут отойти ЛДПР — бизнесмену Андрею Вагину и экс-главе реготделения Юрию Ярушину. У «Партии пенсионеров» останется мандат у врача Ярослава Климко. От эсеров наиболее велики шансы пройти в думу у Натальи Воробьевой — возглавляет диабетическое общество. От «Новых людей» в облдуму может пройти Кирилл Рогозин — руководитель реготделения партии. Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября. Сама процедура займет два дня, чтобы у жителей была возможность проголосовать, но чтобы не доставлять лишнее напряжение полиции и школьникам. Также сообщается, что на время выборов в облдуму подключат электронное голосование. Курганцы смогут проголосовать через портал «Госуслуги». 
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