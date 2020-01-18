17 января 2020

Стала известна дата формирования нового правительства России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва, разное., белый дом, здание правительства рф, флаг россии
Новый состав правительства станет известен на следующей неделеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Назначения в новый состав правительства России начнется 21 января. Об этом «URA.RU» сообщил близкий к кабинету министров источник.

«По моим данным, назначения в кабмине начнутся во вторник. До вторника в министерствах активно будут проходить различные рабочие совещания. Работа не останавливается», — сказал собеседник агентства.

Эту информацию, к слову, ранее отчасти подтвердил и знакомый с ситуацией источник «Интерфакса». По его словам, структура и новый состав кабинета министров станут известны в начале следующей недели. Официальных подтверждений этому пока нет.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января. Новым председателем правительства был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. 16 января Госдума поддержала его кандидатуру, а Путин утвердил его назначение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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