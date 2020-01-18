Стала известна дата формирования нового правительства России

Назначения в новый состав правительства России начнется 21 января. Об этом «URA.RU» сообщил близкий к кабинету министров источник.
«По моим данным, назначения в кабмине начнутся во вторник. До вторника в министерствах активно будут проходить различные рабочие совещания. Работа не останавливается», — сказал собеседник агентства.
Эту информацию, к слову, ранее отчасти подтвердил и знакомый с ситуацией источник «Интерфакса». По его словам, структура и новый состав кабинета министров станут известны в начале следующей недели. Официальных подтверждений этому пока нет.
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января. Новым председателем правительства был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. 16 января Госдума поддержала его кандидатуру, а Путин утвердил его назначение.