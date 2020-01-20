В Кургане на месяц перекроют улицу

Ремонт дороги продлится до 21 февраля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за строительства новой линии напорного канализационного коллектора в Кургане на месяц перекроют движение по ул. Ломоносова. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе «Водного союза».

«В связи со строительством новой линии напорного канализационного коллектора диаметром 110 мм по ул. Ломоносова, идущем от канализационной насосной станции в районе бани №5, будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по ул. Ломоносова», — прокомментировали в ресурсоснабжающей организации. Движение перекроют на участках от ул. Гайдара до ул. Пугачева от ул. Пугачева до ул. Крылова

Работы планируют начать в восемь утра 21 января. Окончание строительства с восстановлением благоустройства запланировано на 21 февраля. По словам представителя пресс-службы организации, работы не приведут к ограничению водоснабжения в этом районе.

Из-за изношенности системы водоснабжения и водоотведения в Кургане регулярно происходят аварии коммунальных систем. В «Водном Союзе» утверждают, что на ремонт нужны деньги. Ранее власти приняли решение снизить тариф на воду в Кургане.