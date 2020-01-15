В Кургане десятки домов останутся на день без воды

Курганцев предупредили об очередных отключениях воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители десятков домов в центре Кургана 16 января останутся без воды. Еще одно отключение, вызванное аварией на сетях, произойдет в двух курганских микрорайонах 17 января, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».

«Для врезки участка водопровода 16 января с 9:00 до 23:00 возможно ограничение холодного водоснабжения», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Под ограничения попадают дома на улицах Кирова, 115б, Зорге, 64а, Проходная, 5, Станционная, 8, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 20, 20а, Красина, 67, 67а, 69, 71, 71а, 73, 73а, 75, 75а, 77, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 94, 96, а также на площади Слосмана, 4, 4ж (теплопункт), 5.

Устранение аварийной ситуации в микрорайоне Керамзитный потребует 17 января с 9:00 до 21:00 ограничить водоснабжение в микрорайонах Затобольный и Глинки, в том числе в детском саду №132 и в школе №55. «Водный Союз» просит потребителей заранее запастись водой.

Ранее «Водный Союз» неоднократно предупреждал, что в Кургане практически полностью изношены системы водоснабжения и водоотведения, на ремонт нужны деньги. Однако власти приняли решение снизить тариф на воду в Кургане. В «Водном Союзе» считают, что это приведет к росту убытков компании. Администрация Кургана в июле 2019 года должна была выплатить компании субсидию в 230 млн рублей на ремонт сетей. Несмотря на то, что «Водный Союз» исполнил свои обязательства, к настоящему времени выплачено только 150 тысяч рублей. Сейчас в ситуации разбирается суд.