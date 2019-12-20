Тарифы на воду упали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Зауралье снижены тарифы на воду. Об этом «URA.RU» сообщили в «Водном союзе».

Так, за 1 кубометр воды жители Кургана будут платить теперь 24,58 рубля (ранее 26,19 рубля). За стоки, как и прежде, 21,99 рубля. Тарифы изменились и в других муниципалитетах. В Куртамыше за водоснабжение теперь будут платить 53,25 рубля (вместо 53,97 рубля), за стоки — 46,81 рубля (вместо 68,72 рубля). В Варгашах водоснабжение, как и прежде, будет 64,74 рубля. На водоотведение тариф вообще не установлен (ранее он был 44,45 рубля).

Глава «Водного союза» Владимир Овсянников сообщил, что снижение тарифа приведет к росту убытков компании. «Растет инфляция, стоимость на ресурсы не будет стоять на месте. С нового года мы также должны повысить минимальный уровень зарплаты», — сказал он.

«Водный союз» просил увеличить тариф на 40%, чтобы были деньги на ремонт объекты водоснабжения. Так, водозаборные сооружения «Арбинка» работают более 40 лет, оборудование насосных станций отработало более трех положенных сроков эксплуатации, при этом обновлено только 15% машин и оборудования. Строительные конструкции зданий, трубопроводы и резервуары имеют сверхнормативный процент износа. Очистные сооружения «Центр города» реконструировались только в 1958 и 1965 годах. Подача воды осуществляется по водоводу, построенному в 1976 году. Износ его составляет 100%. Все это приводит к росту числа аварий.

Решить проблему с водой в Зауралье можно было бы с помощью программы «Чистая вода», однако регион в нее не вошел. При этом в июне 2019 года губернатор Вадим Шумков заявлял: «Проект начнется с капитального строительства в следующем году». В правительстве также заявили, что регион намерен заявиться на новую программу Минстроя РФ «60+». За счет нее будут выделяться средства на обновление сетей, которым больше 60 лет. Но проект в 2020 году будут только разрабатывать, а его старт запланирован на 2021 год.