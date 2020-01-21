Деревянное здание загорелось в ночь на вторник (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одиннадцать человек погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Причулымском Томской области. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Обнаружено тело одиннадцатого погибшего», — уточняет агентство. Пожар в деревянном частном доме начался в ночь на вторник. Три человека смогли выбраться из одноэтажного здания. По предварительным данным, погибшие были иностранными рабочими. По факту возгорания возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СК России.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб. Он поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить обстоятельства пожара, пишет Nation News.