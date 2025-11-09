На Украине арестовали комбата из-за гибели бойцов при награждении

Украинского командира подозревают в небрежном отношении к военной службе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Командир батальона ВСУ, личный состав которого погиб в Днепропетровской области во время торжественного награждения, заключен под стражу по решению украинского суда. Об этом сообщило госбюро расследований (ГБР) страны.

«Центральный районный суд города Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру одного из батальонов. Подозреваемый, несмотря на запрет Генштаба ВСУ, собрал личный состав для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября», — указано в telegram-канале ГБР.

Группировка украинской армии «Восток» передала 2 ноября сообщение об убитых и раненых солдатах в результате комбинированных ударов российских войск. Атака была произведена днем ранее.

По данным 30-го корпуса морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины, после инцидента с ликвидацией военных ряд должностных был отстранен от исполнения своих обязанностей. 4 ноября ГБР инициировало досудебное расследование в связи с гибелью военнослужащих.