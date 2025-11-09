В МЧС рассказали о поисках геолога, попавшего под лавину на Камчатке

На Камчатке продолжается поиск второго геолога, попавшего под лавину Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатки продолжаются поиски 29-летнего помощника, который попал под снежную лавину вместе с 39-летним машинистом. По сообщению министра ЧС региона Сергея Лебедева, к поисковым работам присоединились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России.

«Два спасателя ведомства прибыли к месту происшествия. Они доставили лавинные щупы и биперы, с помощью которых будут вестись поиски», — сообщил Сергей Лебедев в ВКонтакте. Спасатели также проведут методический инструктаж и возглавят поисковые мероприятия. Всего в поисках задействованы около 20 человек из числа работников предприятия.

Несчастный случай произошел с сотрудниками горно-металлургической компании «Ареал», которая специализируется на разработке месторождений цветных и драгоценных металлов. Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края проводят проверки по факту происшествия.

