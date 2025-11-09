Логотип РИА URA.RU
Род Романовых получил особый статус на Украине

Род Романовых стал символом пропаганды «российского империализма» на Украине
09 ноября 2025 в 07:22
Власти Украины обязаны «декоммунизировать» все объекты, связанные с семьей Романовых, указано в материале

Фото: Илья Московец © URA.RU

Род Романовых на Украине стал символом пропаганды «российского империализма». Это следует из материалов украинского Института национальной памяти.

«Род Романовых признан на Украине символом пропаганды „российского империализма“», — указано в материале ТАСС, которое приводит данные Института. Местные власти должны «декоммунизировать» любые объекты, которые каким-либо образом связаны с любым из рода Романовых. Среди них могут быть объекты культурного наследия или географические названия.

Решение признать род Романовых символом пропаганды «российского империализма» вписывается в масштабную кампанию украинских властей по вытеснению элементов русской культуры и истории из публичного пространства. Ранее аналогичные меры были применены в отношении Ивана Тургенева, Александра Пушкина, а также Бородинской битвы — связанные с ними объекты подлежат переименованию или демонтажу. Об этом сообщал «Ридус».

