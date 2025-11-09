Власти Украины обязаны «декоммунизировать» все объекты, связанные с семьей Романовых, указано в материале Фото: Илья Московец © URA.RU

Род Романовых на Украине стал символом пропаганды «российского империализма». Это следует из материалов украинского Института национальной памяти.

«Род Романовых признан на Украине символом пропаганды „российского империализма“», — указано в материале ТАСС, которое приводит данные Института. Местные власти должны «декоммунизировать» любые объекты, которые каким-либо образом связаны с любым из рода Романовых. Среди них могут быть объекты культурного наследия или географические названия.