Число пенсионеров в России превысило 40 миллионов
В СФР подсчитали точное количество пенсионеров
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На 1 октября текущего года численность пенсионеров в РФ превысила 40,6 млн человек. Такие данные обнародовал Социальный фонд России (СФР).
«По состоянию на 1 октября 2025 года. Численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,662 млн», — с отчетом ведомства ознакомилось РИА Новости.
При этом количество пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, достигло 7,354 млн человек. А число пенсионеров, не работающих, составило 33,308 млн человек.
В СФР ранее раскрыли актуальный размер средней пенсии. Выяснилось, что сумма регулярной выплаты превысила отметку в 23,5 тысячи рублей. В начале года этот показатель был ниже — 23 175,18 рубля.
