Раскрыт новый план Европы против России

Пошлины будут введены с целью сокращать зависимость ЕС от РФ, заявил дипломат Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европа планирует ввести пошлины на некоторые металлы, неорганические химикаты и удобрения из России. Это сделано для сокращения зависимости от товаров из РФ. Об этом сообщают иностранные СМИ.

«Еврокомиссия должна предложить тарифы на железо и сталь, неорганические химикаты и калийные удобрения», — указано в материале Politico. Отмечается, что экспорт этих продуктов за 2024 год составил 5,4 млрд евро.

Высокопоставленный дипломат из ЕС отметил, что эти действия — мера по обеспечению экономической безопасности. По его словам, Евросоюз должен «сокращать зависимость».

Продолжение после рекламы