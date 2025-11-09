В России арестована целая группа людей за работу с СБУ
За пособничество СБУ арестованы несколько россиян и иностранцев
Фото: Илья Московец © URA.RU
В России арестовали целую группу людей по делу об участии в террористическом сообществе, которое сотрудничало со Службой безопасности Украины (СБУ). Среди арестованных — граждане России и иностранцы. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
«Почти десяти гражданам РФ и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ. Иностранный гражданин является одним из основных фигурантов, он, как считает следствие, установил связь с СБУ», — сообщил источник РИА Новости.
Источник также указал, что в деле речь идет и о некоторых неустановленных лицах. Обвиняемые в настоящее время находятся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в «Лефортово».
В последнее время правоохранительные органы активизировали работу по пресечению противоправной деятельности, связанной с безопасностью государства. Ранее была пресечена деятельность криминальной группы, организовавшей канал незаконной миграции: задержаны подозреваемые, которые легализовали более трех тысяч иностранных граждан на территории РФ.
