Филиппинцы бегут от стихии

На Филиппинах из-за усиления тайфуна Фунг-Вонг, который грозит перерасти в супертайфун. Эвакуированы около 100 тысяч человек. Штормовая тревога объявлена на большей части страны, сообщило агентство Reuters.

«На Филиппинах эвакуировано более 100 000 жителей в восточных и северных регионах», — сообщило агентство. Эвакуация происходит на фоне прихода тайфуна «Фунг-вонг», который накануне достиг стадии супертайфуна. Действует угроза проливных дождей, сильных ветров и штормовых нагонов.

Супертайфун с устойчивым ветром со скоростью 185 км/ч и порывами до 230 км/ч угрожает провинции Аврора в центральной части острова Лусон. «На юго-востоке Лусона, включая Катандуанес и прибрежные районы Камаринес-Норте и Камаринес-Сур, объявлен самый высокий уровень предупреждения — сигнал № 5. В Манильском мегаполисе и прилегающих районах — сигнал № 3», — отмечает издание. В некоторых районах Восточных Висайских островов уже возникли перебои с электроснабжением.

