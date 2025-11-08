Загадочный Степан Кузьменко: почему бывшая жена Гуфа выбрала мужчину из системы?

Кузьменко ведет закрытый образ жизни Фото: Instagram / stefan.mood (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Степан Кузьменко стал медиаперсоной осенью 2024 года благодаря отношениям с Айзой-Лилуной Ай (Айзой Анохиной). Он известен как закрытый человек с влиятельными семейными связями, что создало ему образ «загадочной фигуры». Этот образ сильно отличается от публичной жизни его партнерши. Известность паре принесло участие в финале шоу «Ставка на любовь», где звездные пары проверяют свои чувства на прочность. Подробнее о Кузьменко — в материале URA.RU.

Ранние годы, семья и образование

Степан Дмитриевич Кузьменко родился 1 ноября 1994 года в Челябинске. Его детство и юность прошли в атмосфере, где ценились как семейные традиции, так и дисциплина. Он вырос в семье с глубокими корнями и уважением к истории: в семье чтят память героев Великой Отечественной войны — Петра Лаврентиевича Кузьменко и Михаила Максимовича Юрьева.

Отец Степана, Дмитрий Борисович Кузьменко, — человек с впечатляющей карьерой в государственных структурах. Окончив Челябинский политехнический институт и Высшие курсы КГБ СССР, он работал инженером-строителем, служил в органах безопасности, а с лета 2009 года занимал высокие посты в аппарате полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.

В разное время он возглавлял департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, был главным федеральным инспектором в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, а с конца 2018 года занимает должность главного федерального инспектора по Тюменской области.

У избранника Айзы два высших образования

В семье также двое других детей. Старшая сестра Степана, Мария Ряшина, является консультантом по дизайну человека, гипнологом, специалистом по гипнородам и тренером по слингоношению. Она замужем за мэром города Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным. Как и у отца, у Марии четверо детей.

В своих воспоминаниях Мария описывала их с братом детство как насыщенное и полное обычных мальчишеских шалостей: они катались на сломанной коляске, мастерили «духи» из подручных средств, играли в «Один дома» и рассказывали друг другу сказки.

Степан получил школьное образование в челябинской школе №1, после чего поступил в Уральский социально-экономический институт, являющийся филиалом Академии труда и социальных отношений. По некоторым данным, он также связан с Челябинским государственным университетом, а сама Айза-Лилуна Ай подтверждала, что у ее возлюбленного два высших образования.

Карьера: от предпринимателя до нефтяника

После окончания института жизнь Степана оказалась тесно связана с севером России — Ханты-Мансийским автономным округом. Его карьера началась не с низших позиций; он быстро занял управленческую должность в ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Согласно открытым источникам, его последней должностью в компании являлся пост заместителя начальника нефтяного центра. Позже в СМИ появилась информация, что он работает на нефтеперерабатывающем заводе в Нижневартовске.

Избранник Айзы занимал пост заместителя начальника нефтяного центра

Параллельно с работой в нефтяной отрасли Степан проявлял предпринимательскую жилку. С декабря 2016 по октябрь 2018 года он имел статус индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого была стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий. Этот опыт демонстрирует его разнообразные деловые интересы.

Впоследствии в медиа появлялись спекуляции о его заработках на операциях с криптовалютой и нейросетями, которые Айза-Лилуна Ай опровергала, уточняя его основную занятость. Однако в 2025 году пара совместно развивает бизнес на Бали — агентство недвижимости Liluna Group, где Степан, по словам Айзы, курирует весь бизнес-процесс благодаря своей дисциплинированности, структурированному мышлению и деловой хватке.

Личная жизнь и отношения с Айзой-Лилуной Ай

До 2024 года личная жизнь Степана Кузьменко оставалась вне поля зрения общественности. В его социальных сетях не было фотографий с бывшими девушками, однако журналисты обратили внимание на видео, где он был запечатлен в компании телесного психотерапевта Валерии во время путешествия по Грузии.

Переломным моментом стало его сближение с Айзой-Лилуной Ай. По версии, которую Айза рассказала в интервью, их знакомство произошло в Москве, куда она ненадолго приехала. Степан пришел в квартиру ее родителей, чтобы помочь с чемоданом подруге Айзы. Первая встреча была сугубо дружеской, без романтического подтекста. Однако позже их судьбы снова пересеклись на Бали, куда Степан прилетел в отпуск и оказался в одной компании с Айзой. Именно там, во время совместных прогулок, поездок на пляж и дружеских посиделок, начали зарождаться чувства.

Несмотря на то, что Айза изначально не планировала связываться с мужчинами из России и опасалась разницы в возрасте (Степан младше ее на 10 лет), его настойчивость, забота и серьезные намерения растопили ее сердце. Важным знаком стало одобрение со стороны сына Айзы от брака с Гуфом, Сэма, который редко кого принимает.

Первая встреча Айзы и Степана была сугубо дружеской

«Вообще, я обычно живу скучной жизнью: не люблю куда‑то ходить. У меня есть сад, я ухаживаю за домом и детьми. Я такая мамочка, которая сидит дома и работает с телефона», — поделилась блогерша.

Их отношения стали публичными в начале сентября 2024 года. Степан, несмотря на свой закрытый характер, оказался готов к смелым и ярким жестам. В ноябре 2024 года он завел новую страницу в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской), где стал делиться моментами их жизни. Вскоре пара сделала парные татуировки — числа «222» и надписи «good boy» и «good girl».

Осенью 2025 года пара приняла участие в реалити-шоу для звездных пар «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница». Проект стал серьезным испытанием для их отношений, но и укрепил их. Во время одного из заданий Степан, не раздумывая, сделал себе на запястье татуировку с именем возлюбленной — AIZA-LILUNA, за что получил денежный приз.

А в кульминационный момент шоу, в ноябре 2025 года, он сделал Айзе предложение руки и сердца, на которое она, шокированная и счастливая, ответила согласием. Это событие, сопровождавшееся фейерверками и поздравлениями, окончательно закрепило их статус как одной из самых обсуждаемых пар.

«Сама идея сделать предложение на шоу возникла плюс-минус в моменте. То есть я думал о нем, но я думал, что буду делать его осенью. Чтобы подготовиться. Я слышал, что Айза мечтала всю свою жизнь, чтобы у нее было такое какое-то „инстаграмное* (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) предложение“. И вот я с некими людьми общался насчет того, как бы это все сделать, чтобы это все было в такой и завуалированной, и как будто диснеевской манере», — отмечает Степан.

Образ жизни, увлечения и характер

Степана Кузьменко можно охарактеризовать как человека дисциплинированного, целеустремленного и вдумчивого. Его распорядок дня, по словам Айзы, включает ранний подъем в 6 утра, пробежки, спорт и правильное питание. Он увлекается пилатесом, медитациями и различными дыхательными практиками, имея даже соответствующий сертификат.

Его образ жизни включает путешествия — он посещал Турцию, Грузию, Индонезию, летал бизнес-классом. При этом он остается крайне закрытым человеком, не дает интервью и не ведет активную публичную жизнь в соцсетях, что создает интригу вокруг его персоны.

У новоиспеченной пары много планов